«Люди ходят в кино». Райан Рейнольдс — о том, что «Одиссея» обогнала «Дэдпула и Росомаху»

В недавнем интервью Райана Рейнольдса спросили, что он думает по оповду того, что «Одиссея» обошла в мировом прокате «Дэдпула и Росомаху». По словам актёра, его это никак не задевает.

Рейнольдс подчкеркнул, что он любит, когда люди просто начинают ходить в кинотеатры и получать эмоции. Райан отметил, что нет совместнога врепяпровождения с другим человеком, как поход в кино.

Мне очень нравится, что люди ходят в кинотеатры. Мне даже не важно, почему или по какой причине. Просто ходите в кинотеатры. Нет лучшего совместного опыта.

«Одиссея» собрала в мировом прокате $ 1,34 млрд и продолжает поднимать эту планку.