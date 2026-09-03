В книотеатрах России вышел фильм «Мой папа — медведь 2» с Романом Курцыным

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать комедию «Мой папа — медведь 2». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

По сюжету повзрослевшая Маша решает устроить своему отцу личную жизнь, из-за чего он ругается с дочерью. Чтобы избежать свиданий вслепую, Миша увозит девочку на дачу. Обидевшись на папу, она сбегает в лес и оказывается в компании маленького медвежонка, родителей которого похитили браконьеры.

К главным ролям вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачёв и Роман Курцын. Режиссёром в этот раз выступит Владислав Богуш, снявший другую популярную комедию — «На деревню дедушке».