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В книотеатрах России вышел фильм «Мой папа — медведь 2» с Романом Курцыным

В книотеатрах России вышел фильм «Мой папа — медведь 2» с Романом Курцыным
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать комедию «Мой папа — медведь 2». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

По сюжету повзрослевшая Маша решает устроить своему отцу личную жизнь, из-за чего он ругается с дочерью. Чтобы избежать свиданий вслепую, Миша увозит девочку на дачу. Обидевшись на папу, она сбегает в лес и оказывается в компании маленького медвежонка, родителей которого похитили браконьеры.

К главным ролям вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачёв и Роман Курцын. Режиссёром в этот раз выступит Владислав Богуш, снявший другую популярную комедию — «На деревню дедушке».

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