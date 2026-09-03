Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер назвал картину приземлённой

Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер рассказал, что в первую очередь хотел сделать картину максимально приземлённой, чтобы было лёгкое ощущение, что происходящее не пытается совсем уж все выдумать.

По словам Зака Креггера, он не стал добавлять в ленту кого-то вроде Тирана, потому что откуда ему бы вообще взяться на улицах Раккун-Сити.

Я не собираюсь включать огромного накачанного парня в плаще, потому что я подумал: «Откуда взялся плащ?» Т-вирус вызывает всевозможные крутые мутации, этого достаточно.

Фильм Resident Evil Зака Креггера выйдет в мировом прокате уже совсем-совсем скоро, 18 сентября.