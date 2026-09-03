В кинотеатрах России вышел байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что её показывают в профессиональном дубляже с привлечёнными актёрами.

Энтони Бурден — известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы, в которых он исследовал международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности.

Главные роли в байопике исполнили Доминик Сесса, Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Режиссёром «Тони» выступил Мэтт Джонсон, известный по биографической комедии «Кто убил Blackberry».