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В кинотеатрах России вышел байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена

В кинотеатрах России вышел байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена
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С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что её показывают в профессиональном дубляже с привлечёнными актёрами.

Энтони Бурден — известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы, в которых он исследовал международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности.

Главные роли в байопике исполнили Доминик Сесса, Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Режиссёром «Тони» выступил Мэтт Джонсон, известный по биографической комедии «Кто убил Blackberry».

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