Появился постер мультфильма «Angry Birds в кино 3» в духе «Дюны 3»

Создатели «Angry Birds в кино 3» показали новый постер мультфильма в духе «Дюны 3», на котором можно увидеть главную птичку — Реда.

Новый постер мультфильма «Angry Birds в кино 3»

Фото: Paramount Pictures

Третья часть анимационной серии вновь будет основана на культовой мобильной игре Angry Birds от финской студии Rovio. В третьей части серии главный герой Ред столкнётся с величайшим испытанием в своей жизни — отцовством.

«Angry Birds в кино 3» выйдет в мировом прокате 23 декабря. Примечательно, что премьера ленты состоится спустя пять дней после «Мстители: Судный день». Постановщиком триквела выступил Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма.