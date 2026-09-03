Эндрю Гарфилд ещё не посмотрел «Одиссею» и «Человек-паук: Новый день»

Эндрю Гарфилд рассказал, что планирует связаться с Томом Холландом, когда посмотрит «Одиссею» и «Человек-паук: Новый день». Пока у актёра не нашлось на это времени.

По словам Гарфилда, он напишет Холланду слова поддержки, связанные с этими фильмами, но только после их просмотра.

Я ещё не успел посмотреть ни один из них. Я напишу ему сообщение, когда увижу работу, которую он проделал.

В «Одиссее» Холланд играет сына Одиссея, царя Итаки. В последнем вышедшем «Человеке-пауке» Том вернулся к роли Питера Паркера, который живёт в одиночестве и постоянно занимается супергеройской деятельностью, чтобы помогать людям и отвлекать себя.