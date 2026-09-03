Появилось закадровое фото со съёмок фильма «Мстители: Судный день» с братьями Руссо

В Сети появилось закулисное фото со съёмок фильма «Мстители: Судный день». На них можно увидеть режиссёров картины братьев Руссо, которые до этого снимали «Войну бесконечности» и «Финал».

Фото со съёмок фильма «Мстители: Судный день»

Фото: AP

«Мстители: Судный день» расскажут, как Фантастическая четвёрка, Люди Икс и Мстители дают отпор Доктору Думу. Роль злодея исполнил Роберт Дауни-младший, ранее игравший в киновселенной Marvel Железного человека. Лента станет предысторией к будущему масштабному кроссоверу под названием «Секретные войны», в котором ожидается появление многих героев.

Зарубежный прокат ленты стартует 18 декабря.