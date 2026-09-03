Стартовал сериал «Трудно быть богом» по мотивам Стругацких

Сегодня на Wink стартовал сериал «Трудно быть богом» по мотивам братьев Стругацких. Посмотреть можно четыре серии, а всего в сезоне их будет 10.

Шоу рассказывает историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»). Главные роли сыграли Александар Радойичич («Балканский рубеж»), Равшана Куркова («Я делаю шаг»), Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») и другие актёры.