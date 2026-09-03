Сегодня на Netflix вышел второй сезон сериала «Джентльмены» от Гая Ричи. Доступны все восемь эпизодов сразу.

Проект рассказывает об Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с криминальной империей Микки Пирсона. В продолжении Эдди сталкивается в том числе с итальянской мафией и другими проблемами.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Тео Джеймс («Обезьяна») и Кая Скоделарио («Настоящая любовь»). Исполнительным продюсером и одним из режиссёров выступил Гай Ричи («Джентльмены»).

Первый сезон «Джентльменов» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками.