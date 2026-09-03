Вышел второй сезон сериала «Джентльмены» от Гая Ричи
Сегодня на Netflix вышел второй сезон сериала «Джентльмены» от Гая Ричи. Доступны все восемь эпизодов сразу.
Проект рассказывает об Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с криминальной империей Микки Пирсона. В продолжении Эдди сталкивается в том числе с итальянской мафией и другими проблемами.
Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Тео Джеймс («Обезьяна») и Кая Скоделарио («Настоящая любовь»). Исполнительным продюсером и одним из режиссёров выступил Гай Ричи («Джентльмены»).
Первый сезон «Джентльменов» вышел в 2024 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками.
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