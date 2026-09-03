Дэйв Батиста показал подготовку к роли Кратоса для сериала по God of War

Дэйв Батиста, который сыграет Кратоса в сериале по God of War, показал свою подготовку к работе. Актёр уже набирает массу, но для идеального результата ему нужно ещё пару месяцев.

В ролике Батиста показывает, какого результата успел добиться на данный момент.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат личному архиву актёра.

Изначально Кратоса должен был сыграть актёр Райан Хёрст, но из-за травмы и долгого восстановления после неё было принято решение заменить его на Дэйва Батисту.

Дата выхода нового проекта пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем сериала выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».