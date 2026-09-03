Фильм ужасов «Астрал 6: Они уже здесь» вышел в кинотеатрах России

21 августа состоялась премьера фильма «Астрал 6: Они уже здесь». Спустя неделю после запуска в СНГ продолжение культовой серии хорроров также появилось в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 5 сентября.

«Астрал 6: Они уже здесь» расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.