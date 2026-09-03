Трейлер фильма «Особый пациент» про пластического хирурга — премьера 1 октября

Кинокомпания «Каро Премьер» представила трейлер нового фильма «Особый пациент». Ленту в жанре драматического триллера можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 1 октября.

Видео доступно в группе Кинокомпания «Каро Премьер» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Фильм расскажет историю блестящего хирурга, который всегда ставит на первое место личные амбиции. Однажды он берётся за самый сложный случай в своей карьере, после чего его картину мира и взгляд на привычные вещи меняет цепочка судьбоносных событий.

Главную роль сыграл Владислав Абашин («Овчарка», «Почтарь»), также в «Особом пациенте» снялись Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие актёры.