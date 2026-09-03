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Состоялась мировая премьера триллера «Вышка 2: Мёртвая точка» о страхе высоты

Состоялась мировая премьера триллера «Вышка 2: Мёртвая точка» о страхе высоты
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3 сентября в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Вышка 2: Мёртвая точка». Продолжение культового триллера о боязни высоты уже можно посмотреть в большинстве стран мира, а до России картина официально доберётся 24 сентября.

Видео доступно на VK-канале «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами предстоящего триллера выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».

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