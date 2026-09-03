Русский тизер фильма «Джозефина» с Ченнингом Татумом — выход 25 ноября

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный тизер фильма «Джозефина». Драма с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан выйдет в кинотеатрах России 25 ноября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга про кино». Права на видео принадлежат «Вольге».

В центре сюжета восьмилетняя Джозефина, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи. Главные герои должны держаться вместе с девочкой, чтобы защитить её от окружающих.

В картине также снялись Филип Эттингер, Сайра Маккарти, Мейсон Ривз. Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в рамках драматического конкурса. Мероприятие прошло в США с 22 января по 1 февраля 2026 года, где картина получила Гран-при жюри и приз зрительских симпатий.