Начались съёмки третьего сезона сериала «Мастодонт» с Фёдором Добронравовым

Телеканал «Россия», кинокомпании «Инфинити Контент» и «Амедиа Продакшн» объявили о старте производства третьего сезона сериала «Мастодонт». Съёмки продолжения займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стримингах и ТВ.

Известный по ролям в «Сватах» и «Ёлках» актёр вернётся к роли чиновника «старой школы», который узнаёт о существовании старшей дочери в Москве и пытается завоевать её доверие, осваивая новые технологии. В продолжении Молодцов и Тамара вынуждены притворяться счастливой парой, чтобы быть рядом с дочерью и разобраться, подходит ли новоиспечённый жених для неё.

В поместье они знакомятся с родителями Данилы — психологом-йогом Севчиком и арт-терапевтом Катей. За комичным столкновением жизненных правил двух непохожих семей раскрывается серьёзная угроза: родители Данилы рискуют лишиться своего дома.

К главным ролям в третьем сезоне вернутся Елена Яковлева, Ольга Медынич и Фёдор Добронравов. Среди новых актёров в сериале также появятся Владимир Зайцев («Командир»), Мария Порошина («Школа Бабы-Яги») и другие артисты.