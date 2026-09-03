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Фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем вышел в онлайне

Фильм «Холоп 3» с Милошем Биковичем вышел в онлайне
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3 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Холоп 3». Приключенческая комедия уже доступна в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Premier и «Кинопоиск».

Таким образом, картина вышла в домашнем прокате почти три месяца после премьера в кинотеатрах — проект вышел в российском прокате 11 июня. За это время лента собрала свыше 1 млрд рублей. «Холоп 3» стал седьмым фильмом 2026 года, который достиг подобного показателя. До этого такую планку покорили «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Майкл».

Действие фильма «Холоп 3» разворачивается в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети. Главные роли сыграли Милош Бикович («Вызов»), Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта») и другие актёры.

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