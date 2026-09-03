Начались съёмки второго сезона сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Мамонты». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего продолжение выйдет на стриминге.

«Мамонты» рассказывает историю типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других людей, герой намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства. В продолжении персонаж Юрия Стоянова заметно изменился. Теперь он настоящий специалист по борьбе с мошенниками и делится своими знаниями в кружке по кибербезопасности в центре «Активное долголетие». Однако преступники не дремлют и постоянно совершенствуются: они атакуют не только участников клуба, но и близких Николая Николаевича.

К своим ролям в продолжении также вернутся Марьяна Спивак, Елизавета Ищенко, Лев Малишава, Наталья Павленкова и другие актёры. Режиссёром продолжения выступает Иван Соснин, постановщик первого сезона.