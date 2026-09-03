Сериал «Трудный ребёнок» про бывшего футболиста стартует 21 сентября

Телеканал СТС раскрыл дату премьеры сериала «Трудный ребёнок». Комедийное шоу стартует в эфире канала 21 сентября в 20:00 мск.

Проект расскажет про футболиста Фила, который из-за травмы бросил карьеру спортсмена и стал учителем. В один момент к нему попадает 11-летний мальчик — выясняется, что он сын преступного авторитета. Фил решает заработать на этом побольше денег и берётся воспитывать парня.

Главные роли исполнили Геннадий Блинов («За нас с вами»), Борис Дейков («Каждый мечтает о собаке»), Стася Милославская («На острие») и другие актёры. В проекте также снялись знаменитый комик Илья Макаров, рэпер Витя АК и певец Шура.