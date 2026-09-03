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The Blood of Dawnwalker — русификатор, где скачать русский перевод, русский язык

Для The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3» вышел русский перевод — в день релиза
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3 сентября состоялся релиз The Blood of Dawnwalker — новой RPG от студии Rebel Wolves, которая состоит в том числе из разработчиков «Ведьмак 3: Дикая Охота». Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series, однако русский перевод она не получила.

Тем временем энтузиасты успели выпустить неофициальную русскую локализацию — в день выхода проекта. Так, одну версию перевода опубликовал пользователь под именем wolvovic. Он загрузил файлы для игры на платформу boosty, откуда их можно скачать на свой ПК. Другой вариант локализации представил clarkkent — он рассказал, что при создании русификатора использовался искусственный интеллект. В комментариях на страницах переводов в Steam люди благодарят авторов за возможность пройти RPG на русском языке.

The Blood of Dawnwalker представляет собой экшен в фэнтезийном мире XIV века, события которого разворачиваются в регионе Сангорская дoлина. Игра рассказывает, как территорию захватили кровожадные вампиры, которые в обмен на безопасность удерживают власть в регионе и держат в плену семью главного героя Коэна. Протагонисту даётся 30 суток, чтобы одолеть противников и спасти своих близких — днём он обычный человек, а ночью — вампир со сверхъестественными способностями.

Как критики оценили новую игру:
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