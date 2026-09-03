«Таких боевиков не хватает»: критики хвалят фильм «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом про СССР

4 сентября на стриминговом сервисе AppleTV состоится премьера фильма «Мэйдэй» — нового комедийного боевика с Райаном Рейнольдсом в главной роли («Дэдпул и Росомаха»). Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 87% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за успешное сочетание комедии и боевика в духе фильмов 1980-х годов. Отдельно отмечают актёрские работы Райана Рейнольдса и Кеннета Брана, на дуэте которых держится весь сюжет. Ругают проект за то, что он уступает по качеству юмора предыдущим работам режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна, таким как «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Ночные игры».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Мэйдэй»:

«Мэйдэй» — это своего рода синтез фильма «Совершенно секретно!» с другим культовым фильмом «Топ Ган». Сочетание шпионской сатиры с военной тематикой на удивление удачно перекликается с актуальными темами.

Замечательный фильм, возвращающий нас к тем самым комедийным боевикам о дружбе, которых нам так не хватает в наши дни. Режиссёры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн наполнили картину большим количеством юмора, развлечения и, что самое важное, обаяния.

В фильме «Мэйдей» мало чего нового. Тем не менее очаровательная химия между Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной, самоироничная ностальгия по 1980-м годам и острый юмор делают это приключение времён холодной войны довольно занимательным.

«Мэйдэй» достаточно забавный фильм, но, будучи давним поклонником режиссёров Дейли и Голдштейна, я хотел, чтобы он мне понравился гораздо больше.

Здесь нет той магии, которая присуща большинству работ режиссёров Голдштейна и Дейли, поэтому «Мэйдэй» — это невероятно блеклый комедийное боевик.

«Мэйдэй» расскажет про пилота военно-морских сил США, который в разгар холодной войны отправляется в сердце СССР ради секретной миссии. В один момент герой те