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По хитовому квесту The Drifter снимут экранизацию в Голливуде

По хитовому квесту The Drifter снимут экранизацию в Голливуде
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Издание Deadline сообщило, что по знаменитой игре The Difter снимут адаптацию. Экранизацию запустила в разработку кинокомпания Sony Pictures.

Когда выйдет картина и кто будет отвечать за режиссуру, пока неизвестно. В издании отметили, что в предстоящей адаптации заинтересованы известные постановщики и сценаристы. Сейчас у экранизации только закреплены продюсеры из Sony Pictures и Story Kitchen.

The Difter представляет собой квест, который вышел в 2025 году в Steam. В 2026 году проект появился на консоли Nintendo Switch. Игра рассказывает о бродяге Мике, который вернулся в родной город, но стал свидетелем убийства. Героя топят в озере, но он таинственным образом возвращается, чтобы найти виновников преступления. Геймеры тепло приняли игру: в Steam она получила 97% положительных отзывов.

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