Утекли цены на складной iPhone Ultra — от 200 000 рублей и выше

Пользователи соцсетей сообщают, что оператор связи Vodafone случайно раскрыл цены на предстоящий складной смартфон iPhone Ultra. Австралийское отделение компании опубликовало стоимость гаджетов, однако вскоре удалило информацию из Сети.

Если верить утечке, то базовая версия iPhone Ultra на 256 гигабайт будет стоить 3699 австрийских долларов. Однако цены в этом регионе дороже, чем в США, примерно на 30%, потому к анонсу станет известна более актуальная стоимость для других стран.

Утечка цены на складной iPhone Ultra в Австралии:

iPhone Ultra 256 ГБ — 3699 австралийских долларов (около 230 тыс. рублей);

— 3699 австралийских долларов (около 230 тыс. рублей); iPhone Ultra 512 ГБ — 4199 австралийских долларов (около 261 тыс. рублей);

— 4199 австралийских долларов (около 261 тыс. рублей); iPhone Ultra 1 ТБ — 4699 австралийских долларов (около 293 тыс. рублей).

Компания Apple официально представит iPhone Ultra уже 9 сентября. Мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии, а в Сети ивент можно будет увидеть на YouTube и на официальном сайте Apple. Предстоящий смартфон станет первым складным гаджетом Apple.