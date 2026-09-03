Metro 2039 по «Метро» выйдет 4 февраля — геймплей с PS5 Pro

На презентации State of Play раскрыли дату релиза игры Metro 2039. Продолжение постапокалиптической серии выйдет 4 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 4A Games.

Авторы также представили геймплейный ролик, который был записан на консоли PlayStation 5 Pro. Местом действия будущей игры вновь станет Москва. Сюжет проекта развернётся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход». Это будет первая полноценная часть в серии за семь лет — предыдущая выходила ещё до релиза современных консолей.

За разработку нового «Метро» отвечает студия 4A Games — авторы предыдущих частей серии. В написании сценария также принял участие автор оригинальных книг Дмитрий Глуховский*.

* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.