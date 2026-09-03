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Хоррор Until Dawn 2 выйдет 28 января на PS5 — трейлер

Хоррор Until Dawn 2 выйдет 28 января на PS5 — трейлер
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На презентации State of Play студия Firespite раскрыла дату релиза Until Dawn 2. Хоррор выйдет 28 января 2027 года эксклюзивно для PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Firespite.

Разработчики также представили большой трейлер предстоящей игры. В нём продемонстрировали главных героев проекта, которые отправились в санаторий Блэквуд, чтобы изучить паранормальные явления. В один момент охотники за приведениями понимают, что столкнулись с чем-то опасным. Как и в первой части, выбор геймеров повлияет на сюжет игры и изменит судьбы персонажей.

Авторы объявили, что сюжет будущего хоррора создавался совместно со студией AdHoc — разработчиками знаменитой супергеройской игры Dispatch. Предзаказы Until Dawn 2 стартуют уже 10 сентября.

О другой предстоящей видеоигре:
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