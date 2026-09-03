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Трейлер комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава» с Арианой Гранде — выход 26 ноября

Трейлер комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава» с Арианой Гранде — выход 26 ноября
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Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Знакомство с Факерами: Новая глава». Продолжение знаменитой комедии выйдет в мировом прокате 26 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures UK. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента станет четвёртой частью серии «Знакомство с родителями», рассказывающей о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

Главные роли вновь исполнили Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Роберт Де Ниро («Ирландец»), Оуэн Уилсон («Полночь в Париже») и другие актёры. В продолжении также снялась знаменитая актриса и певица Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

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