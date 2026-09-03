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Трейлер сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской — выход 22 октября

Трейлер сказки «Морозко» с Елизаветой Боярской — выход 22 октября
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Компания «Централ Партнершип» представила трейлер фильма «Морозко». Новая интерпретация знаменитой сказки выйдет в прокате 22 октября.

Видео доступно во VK-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Картина расскажет о неразлучных сёстрах Насте и Марфе. Они мечтают избавиться от древней магии, из-за которой в их деревне на протяжении многих лет не было зимы. Параллельно им нужно справляться со сварливой мамой.

Главные роли исполнили Елизавета Боярская («Грозовые ворота»), Виктория Серикова («Сумма квадратов катетов»), Мария Канунникова («Невский. Близкий враг») и другие актёры. Режиссёром выступил Эдуард Бордуков — один из постановщиков сериала «Пищеблок».

О другой предстоящей сказке:
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