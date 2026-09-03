«Кровавый и жестокий»: критики хвалят хоррор-боевик «Натиск» со звездой «Андора»

4 сентября состоится мировая премьера фильма «Натиск» — хоррор-боевика со звездой сериала «Андор» Адриа Архоном в главной роли. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 73% свежести.

Картину хвалят за большое количество кровавого экшена и атмосферу хоррора 1970-х годов. Обозреватели отмечают, что автору удалось воссоздать атмосферу классических фильмов ужасов, не забыв про качественные боевые сцены. При этом некоторые критики ругают «Натиск» за слишком банальный сюжет и проблемный темп повествования.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Натиск»:

«Натиск» — это чистый бензин, без тормозов. Сплошной стиль, кровь, кишки и абсолютное отсутствие колебаний, без какого-либо содержания. Режиссёр Адам Вингард создаёт злобное любовное послание грайндхаус-кино 70-х годов и классическим фильмам ужасов, которое так быстро выходит из-под контроля и становится невероятно жестоким.

Это небольшая, но качественно выполненная работа, которая, несомненно, многим обязана тем фильмам, которые частично послужили ей источником вдохновения. При этом картина остаётся кровавым экшен-слэшером, способным надрать задницу всем.

Возвращение Адама Вингарда к жанровому кинематографу — долгожданное событие, и, хотя фильм не преподносит много сюрпризов, он настолько увлекателен, что на это не обращаешь внимания.

«Натиск» — это неприятный, насильственный грайндхаус-фильм, адаптированный для телезрителей, смотрящих кабельное телевидение в два часа ночи.

Жестокий экшен в «Натиске» разворачивается как видеоигра, с вкраплениями чёрного юмора, призванными разбавить поверхностный сюжет. Всё дело в стиле, а не в содержании, а также в коротком хронометраже, изобилующем несостыковками и проблемами с темпом повествования.

«Натиск» официально выйдет в российском прокате 24 сентября. По сюжету картины с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним в погоню тут же отправляются наёмники. Защищать от существа себя и свою дочь прихо