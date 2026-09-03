В шутере Warface пройдёт осенний ивент с Atomic Heart и группой Мираж — старт 9 сентября

Студия Astrum Entertainment объявила о новой коллаборации знаменитого шутера Warface и игры Atomic Heart. Ивент стартует уже 9 сентября и продлится до 30-го числа — в рамках нового осеннего сезона.

Событие получило название «Светлое будущее». В рамках коллаборации в игру добавят сюжетную миссию «Протон». Эпизод расскажет об Урсуле Эллис, которая пытается спасти Оберона Уайта из виртуальной реальности. Агент отправляется на задание, но из-за сбоя начинает считать себя майором Нечаевым — главным героем Atomic Heart. Геймеры смогут посетить знаменитые локации Челомей, Полигон и Финальная арена. В новом сезоне также появится песня группы Мираж «Новый герой».

Фото: Astrum Entertainment

В Warface также появится PvP-режим под названием «Добыча», в которой геймерам предстоит контролировать точки, собирая слитки с противников и сейфов. Главной наградой в общем задании станет знаменитый пистолет Макарова. Сами битвы будут проходить на карте «Атомград», которая выполнена в стиле Atomic Heart, а также на локациях «Фабрика» и «Пункт назначения 2037».

Фото: Astrum Entertainment

Разработчики сообщили, что в рамках предстоящего ивента пользователи смогут получить обновлённую версию полимерной перчатки ХРАЗ, а также новые камуфляжи для клеймора, коктейля Молотова и датчика движения. За личный прогресс геймеры получат возможность выиграть варбаксы, а за выполнение общей задачи — тематические стикеры.