Третий, финальный сезон сериала «Аватар: Легенда об Ааанге» выйдет в 2027 году

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры третьего, финального сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Заключительные эпизоды шоу выйдут в онлайн-кинотеатре в 2027 году. Более точную дату объявят позже.

Проект рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. В третьем сезоне герою предстоит вступить в решающий бой с народом огня.

Главные роли в сериале исполняют Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры. Первый сезон вышел на Netflix в феврале 2024 года, а второй — в июне 2026-го. Проект смешанно оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 66% свежести от обозревателей и 60% — от пользователей.