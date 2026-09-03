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Sony выпустит геймпады DualSense в стиле Вайс-Сити из GTA 6

Sony выпустит геймпады DualSense в стиле Вайс-Сити из GTA 6
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На презентации State of Play компания Sony представила новые геймпады DualSense для PlayStation 5. Лимитированные устройства выполнены в стиле предстоящей игры GTA 6.

Новые DualSense получат чёрный и белый варианты расцветки — на обоих геймпадах представлена символика игры, а также пальмовые листья в духе города Вайс-Сити. Контроллеры под названием Grand Theft Auto VI Black Limited Edition и Grand Theft Auto VI White Limited Edition поступят в продажу 19 ноября, в день релиза игры. Цена геймпадов составит $ 85.

Фото: Sony

Фото: Sony

Grand Theft Auto 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры. Ранее авторы игры из компании Rockstar Games провели большую презентацию проекта на стриминговом сервисе Netflix, где продемонстрировали геймплей предстоящего хита.

Детали предстоящей игры:
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