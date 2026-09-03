«Подземелья и драконы» получат хоррор-сериал от соавтора «Трупа невесты»

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис начал разработку нового сериала по знаменитой фэнтезийной вселенной «Подземелья и драконы». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Предстоящий проект выступит адаптацией Dungeons & Dragons: Ravenloft — ответвления оригинальной ролевой игры — рассказывающей про царство ужаса и выполненной в хоррор-сеттинге. Сюжет будет связан с вампиром Страдом фон Заровичем, который в фэнтезийном мире выступал в качестве антагониста. В издании отметили, что новый сериал станет сочетанием приключений, хоррора и истории любви.

Автором сериала по Ravenloft выступит Джон Огаст — он известен как соавтор сюжетов знаменитых фильмов Тима Бёртона, таких как «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени» и других картин. Исполнительным продюсером проекта стал режиссёр Альфонсо Куарон, постановщик лент «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гравитация».