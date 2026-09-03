15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Подземелья и драконы» получат хоррор-сериал от соавтора «Трупа невесты»

«Подземелья и драконы» получат хоррор-сериал от соавтора «Трупа невесты»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис начал разработку нового сериала по знаменитой фэнтезийной вселенной «Подземелья и драконы». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Предстоящий проект выступит адаптацией Dungeons & Dragons: Ravenloft — ответвления оригинальной ролевой игры — рассказывающей про царство ужаса и выполненной в хоррор-сеттинге. Сюжет будет связан с вампиром Страдом фон Заровичем, который в фэнтезийном мире выступал в качестве антагониста. В издании отметили, что новый сериал станет сочетанием приключений, хоррора и истории любви.

Автором сериала по Ravenloft выступит Джон Огаст — он известен как соавтор сюжетов знаменитых фильмов Тима Бёртона, таких как «Труп невесты», «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени» и других картин. Исполнительным продюсером проекта стал режиссёр Альфонсо Куарон, постановщик лент «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Гравитация».

О другом проекте по знаменитой вселенной:
Сценарий продолжения «Подземелий и драконов: Честь среди воров» давно готов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android