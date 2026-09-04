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Расписание первого дня плей-офф BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2

Расписание первого дня плей-офф BLAST Open Fall 2026 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 4 сентября, стартует плей-офф турнира BLAST Open Fall 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча четвертьфинала, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в полуфиналы к Team Spirit и MOUZ, а проигравшие покинут турнир на 3-4-м месте.

Расписание матчей BLAST Open Fall 2026 на пятницу, 4 сентября

  • 17:00. G2 Esports (Европа) — Team Falcons (Европа);
  • 20:00. FURIA (Бразилия) — Team Vitality (Франция).

BLAST Open Fall 2026 проходит с 26 августа по 4 сентября в Порту, Португалия. 16 команд сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 1,1 млн.

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