Вышла Onimusha: Way of the Sword — новая игра Capcom с полной поддержкой русского языка

Сегодня состоялся релиз экшен Onimusha: Way of the Sword. Это новая игра Capcom, вышедшая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Тайтл доступен с полной поддержкой русского языка.

Onimusha: Way of the Sword рассказывает историю самурая Миямото Мусаси, который путешествует по фэнтезийной версии Киото периода Эдо и сражается со сверхъестественными существами. Он получает мистическую перчатку Они, которая даёт ему сверхчеловеческие возможности и позволяет поглощать души поверженных врагов. Ранее критики очень высоко оценили экшен, назвав его одной из лучших игр года.

Way of the Sword — новая часть большой франшизы Onimusha.