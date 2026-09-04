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Вышла Onimusha: Way of the Sword — новая игра Capcom с полной поддержкой русского языка

Вышла Onimusha: Way of the Sword — новая игра Capcom с полной поддержкой русского языка
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Сегодня состоялся релиз экшен Onimusha: Way of the Sword. Это новая игра Capcom, вышедшая на PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Тайтл доступен с полной поддержкой русского языка.

Onimusha: Way of the Sword рассказывает историю самурая Миямото Мусаси, который путешествует по фэнтезийной версии Киото периода Эдо и сражается со сверхъестественными существами. Он получает мистическую перчатку Они, которая даёт ему сверхчеловеческие возможности и позволяет поглощать души поверженных врагов. Ранее критики очень высоко оценили экшен, назвав его одной из лучших игр года.

Way of the Sword — новая часть большой франшизы Onimusha.

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