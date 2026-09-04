Галь Гадот проходила пробы на роль Фуриосы в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины, рассказала, что проходила пробы на роль Фуриосы в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». То есть потенциально сыграть героиню могла именно Гадот.

Актриса подчеркнула, что провела на тестировании около четырёх часов, а рядом с ней даже был Том Хиддлстон.

Она провела четыре часа на экранном тесте для фильма вместе с Томом Хиддлстоном, который также пробовался на роль Макса.

В итоге Гадот не взяли на роль Фуриосы, но её сыграла Шарлиз Терон. Последняя очень удачно вписалась в образ персонажа и стала одним из ключевых элементов картины «Безумный Макс: Дорога ярости».