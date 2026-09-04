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Продолжение фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» всё ещё может выйти

Продолжение фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» всё ещё может выйти
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По данным The Playlist, фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» всё ещё может получить продолжение. Ранее была информация, что работу над сиквелом полностью прекратили.

По свежим данным, сценарий ленты уже полностью готов, а Hasbro ищет новую киностудию для сотрудничества и съёмок ленты, потому что Peramount Pictures отказалась от совместной работы.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».

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