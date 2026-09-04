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Появились новые кадры фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном

Появились новые кадры фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном
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Издание The Hollywood Reporter поделилось новыми кадрами фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в главной роли. На них можно увидеть не только самого актёра, но и других артистов и их персонажей.

Свежие кадры фильма «Прайм-тайм»

Фото: The Hollywood Reporter

Фото: The Hollywood Reporter

Фото: The Hollywood Reporter

Картина расскажет о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Премьера триллера в мировом прокате состоится 25 сентября. Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»).

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