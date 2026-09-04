Режиссёр фильма Resident Evil Зак Креггер сравнил картину с игрой серии

Зак Креггер, режиссёр фильма Resident Evil, сравнил его с видеоиграми франшизы. По словам постановщика, он хотел, чтобы фанаты во время просмотра ощущали себя комфортнее во всех отношениях.

Креггер подчеркнул, что, если, как и в играх, зрители будут знать, сколько патронов осталось в запасе у главного героя, а когда он будет промахиваться, то люди наверняка будут переживать и нервничать. Ещё режиссёр отметил, что люди будут знать о состоянии здоровья главного героя.

Постановщик намекнул на реализацию ещё одной идеи в ленте из игр франшизы, но не стал вдаваться в детали, чтобы не портить сюрприз.

Фильм Resident Evil Зака Креггера выйдет в мировом прокате уже совсем-совсем скоро, 18 сентября.