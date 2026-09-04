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Завершился третий сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

Завершился третий сезон сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон
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Сегодня на Apple TV вышла заключительная серия третьего сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли. На 10-м эпизоде сезон завершился.

Впереди фанатов ждёт четвёртый сезон, который полностью завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

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Новости. Чемп.Play
  • 4 сентября 2026
  • 10:16