В работе находится фильм про бигфута в духе «Джона Уика»

По данным The Hollywood Reporter, в работе находится фильм про бигфута в духе «Джона Уика». Лента выйдет под названием «Уайлдмен» — по жанру это будет, скорее, экшен-триллер.

В течение многих лет специальные сценарии определённого характера описывались как «Крепкий орешек», но с примесью «Джона Уика». При поддержке Renegade Capital Эндрю Шварцберга и Джона Шиффмана компания Badlands готовится к выходу своего первого полнометражного фильма «Ползучие».

Других подробностей картины нет. Неизвестна ни дата начала съёмок, ни дата выхода. Вероятно, свежие детали создатели ленты раскроют через некоторое время.