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В работе находится фильм про бигфута в духе «Джона Уика»

В работе находится фильм про бигфута в духе «Джона Уика»
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По данным The Hollywood Reporter, в работе находится фильм про бигфута в духе «Джона Уика». Лента выйдет под названием «Уайлдмен» — по жанру это будет, скорее, экшен-триллер.

В течение многих лет специальные сценарии определённого характера описывались как «Крепкий орешек», но с примесью «Джона Уика». При поддержке Renegade Capital Эндрю Шварцберга и Джона Шиффмана компания Badlands готовится к выходу своего первого полнометражного фильма «Ползучие».

Других подробностей картины нет. Неизвестна ни дата начала съёмок, ни дата выхода. Вероятно, свежие детали создатели ленты раскроют через некоторое время.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
  • 4 сентября 2026
  • 10:16