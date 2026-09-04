Сегодня на Apple TV вышел фильм «Мэйдэй» c Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной в главных ролях.

«Мэйдэй» рассказывает про пилота военно-морских сил США, который в разгар холодной войны отправляется в сердце СССР ради секретной миссии. В один момент герой терпит крушение, но его спасает бывший сотрудник КГБ, который обожает всё американское.

Отдельно отмечают актёрские работы Райана Рейнольдса и Кеннета Брана, на дуэте которых держится весь сюжет. Ругают проект за то, что он уступает по качеству юмора предыдущим работам режиссёров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна, таким как «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и «Ночные игры».