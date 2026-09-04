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Начались съёмки нового фильма режиссёров «Всё везде и сразу»

Начались съёмки нового фильма режиссёров «Всё везде и сразу»
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Режиссёры Дэниелсы объявили о съёмках их нового масштабного фильма. Постановщики известны в первую очередь благодаря картинам «Всё везде и сразу» и «Человек — швейцарский нож».

Подробностей картины нет. По слухам, действие фильма разворачивается в двух временных линиях — в 1980-х и в наши дни. В центре сюжета группа молодых героев в разноцветных костюмах, которые противостоят гигантским монстрам.

В главных ролях — Мэтт Дэймон, Сандра О, Чарльз Мелтон, Джон Легуизамо, Шон Кауфман, Майкл Гандольфини и другие. Когда лента выйдет, пока не говорят. Вероятно, пока стоит ждать официальных подробностей.

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