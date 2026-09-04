Корейский триллер «Я — убийца» получит ремейк

По данным Deadline, Universal Pictures приобрела права на полнометражный ремейк корейского фильма 2012 года «Я — убийца». Компания также пригласила Криса Макбрайда написать сценарий. Продюсерами выступят Глен Пауэлл и Дэн Коэн.

В оригинальном фильме рассказывается о расследовании, которое началось после того, как подозреваемый в убийстве опубликовал книгу с подробным описанием преступлений, за которые его не могут привлечь к ответственности. В фильме снялся Чон Джэён, режиссером выступил Чон Бён-гиль.

Деталей ремейка картины нет: неизвестны ни актёры, ни дата начала съёмок или дата премьеры картины.