Начались съёмки фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!»

Канал СТС, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START запустили съёмки фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!». Сколько будут снимать картину, неизвестно.

Фото со съёмок фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!»

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

По сюжету Соня – старшая дочка Веника и Даши – и её одноклассник Игорь собираются пожениться. Но планы влюблённых оказываются под угрозой, когда против их союза выступает влиятельный человек. Чтобы помочь паре, Васнецовы-Васильевы отправляются в новое семейное приключение в Санкт-Петербург.

Режиссёром фильма выступит Анатолий Колиев. К своим ролям в картине вернутся Филипп Бледный, Тимофей Кочнев, Полина Денисова, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Полина Айнутдинова и другие.

В прокате с 11 февраля 2027 года.