Valve добавила игроков Team Spirit на Aegis в Dota 2

Valve обновила Dota 2 после The International 2026. На внутриигровом Aegis of Champions возле фонтана появились имена игроков Team Spirit — клуб стал трёхкратным чемпионом в истории турнира (2021, 2023, 2026).

Помимо обновления Aegis, разработчики выдали сундук Tyrian Regalia с фиолетовым Immortal-предметом всем участникам TI 2026. Ранее об этом попросил керри Spirit Илья Yatoro Мулярчук после победы в гранд-финале — Valve выполнила его просьбу.

Фото: Valve

Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов стали первыми игроками в истории, трижды поднявшими Aegis. Тренер Ярослав Miposhka Найдёнов также трёхкратный чемпион — первые два титула он завоевал как игрок.