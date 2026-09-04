Создатель The Last of Us работает сразу над несколькими проектами по «Одним из нас»

Издание The Washington Post выпустило большую статью о сценаристах в популярных медиапроектах. Одним из спикеров выступил Нил Дракманн, создатель серии The Last of Us и Uncharted 4, а также будущего экшена Intergalactic.

Так, разработчик заявил, что после выхода второй части серии и третьего сезона экранизации от HBO вселенная «Одних из нас» продолжится. Дракманн отметил, что студия Naughty Dog остаётся главным «хранителем» серии и сейчас в её недрах ведётся работа над новыми проектами по франшизе.

Naughty Dog по-прежнему остаётся хранителем The Last of Us. Третий сезон «Одних из нас» станет финалом адаптации, но мы ещё не закончили с франшизой. Есть несколько проектов в работе, о которых я буду очень рад рассказать, когда придёт время.

Интересно, что Дракманн уже рассказывал о работе над возможной The Last of Us 3 в 2024 году. Однако через год он заявил, что игра вряд ли увидит свет. Спустя 18 месяцев разработчик ещё раз изменил своё мнение, отметив, что в разработке находится сразу несколько проектов по вселенной.

Ближайшей игрой студии Naughty Dog станет экшен Intergalactic: The Heretic Prophet. По данным инсайдеров, проект выйдет во второй половине 2027 года и станет эксклюзивом PlayStation 5.