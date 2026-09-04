Для Victoria 3 выйдет аддон State and Revolution про Российскую империю

Компания Paradox Interactive представила новое дополнение для глобальной стратегии Victoria 3. Аддон State and Revolution выйдет уже 22 октября и будет посвящён Российской империи.

Видео доступно на VK-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Так, дополнение охватит период в истории России с 1836 по 1936 годы. Игрокам предстоит встретиться лицом к лицу с призраком огромной гражданской войны и воплотить в жизнь мечты революционеров — они смогут создать коммунистический режим или выбрать иной путь.

Геймеров также ждут динамические записи в дневнике, которые зависят от целостности царской власти, механика фаворитов, новые исторические личности, а также новый контент для представителей польской, украинской и белорусской культур.

Аддон State and Revolution станет частью набора Volume 3, который продаётся в России по цене в 2929 рублей.