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Про культовый сериал «Братья по оружию» выпустят документальное шоу — старт 9 сентября

Про культовый сериал «Братья по оружию» выпустят документальное шоу — старт 9 сентября
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Компания HBO представила дебютный трейлер сериала «Братья по оружию: Наследие». Документальное шоу о создании культового проекта начнёт выходить в онлайн-кинотеатре HBO Max с 9 сентября в честь 25-летия.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Будущее шоу расскажет о создании культового шоу, съёмочных историях и покажет архивные материалы о реальной роте Easy времён 1940-х. В «Наследие» также вошли интервью с актёрами оригинального сериала — Дэмиэном Льюисом, Роном Ливингстоном, Майклом Кадлитцем и Дэвидом Швиммером.

«Братья по оружию» — культовый исторический мини-сериал HBO, который рассказывает историю роты E во времена Второй мировой войны. В шоу показаны основные события конфликта со стороны США: от высадки в Нормандии и участии в операции «Маркет Гарден» до Бастонского сражения и Арденнской операции. Сериал стартовал 9 сентября 2001 года и получил восторженные отзывы критиков и зрителей, после чего по франшизе вышли два духовных наследника: «Тихий океан» и «Властелины воздуха».

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