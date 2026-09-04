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Звезда «Обсессии» Инди Наварретти сыграет в безумном триллере Waffle House от Apple

Звезда «Обсессии» Инди Наварретти сыграет в безумном триллере Waffle House от Apple
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Американская актриса Инди Наварретти нашла себе новый проект в Голливуде. Звезда хоррора «Обсессия» сыграет в триллере The Waffle House Index («Индекс Waffle House») и выступит исполнительным продюсером фильма.

Будущая лента расскажет об официантке из ресторана Waffle House, чей и так плохой день заканчивается визитом злоумышленника с пистолетом. Отмечается, что дальше по сюжету в ленте произойдут самые разные события: наводнение, нападение крокодилов-убийц, ядерный взрыв, волшебный бункер под рестораном и даже вторжение инопланетян.

Сценаристом проекта выступил Эндрю Наннелли («Камеры моего сердца»), а режиссёром станет Луис Пэкстон («Приезжий»). У ленты пока нет даты выхода, а сама Инди Наварретти ранее также стала супергероиней Роуг в киновселенной Marvel.

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