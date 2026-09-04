Режиссёры «Мстителей: Судный день» объяснили, почему фильм снимали без готового сценария

Режиссёры Энтони и Джо Руссо дали небольшое интервью изданию AP News. В нём постановщики грядущего фильма «Мстители: Судный день» подтвердили, что ленту снимали без финальной версии сценария.

Постановщики отметили, что подобная ситуация для них частая практика. Дело в том, что авторы очень любят импровизацию, а сам формат съёмок столь масштабных фильмов с десятками актёров подразумевает развитие сюжета прямо на ходу. Таким образом были сняты в том числе «Мстители: Война бесконечности» и «Финал», а также многие другие проекты Marvel.

Мы всегда рассматриваем сценарий как живой организм. Мы режиссёры, которые работают на основе импровизации и репетиций. Нам нравится видеть, как актёры привносят новые детали в своих персонажей. Кроме того, иногда мы видим актёров только за несколько дней или недель до съёмок. Часто именно тогда и происходит волшебство.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.