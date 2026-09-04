«Мрачнее и смешнее»: критики высоко оценили второй сезон «Джентльменов» от Гая Ричи

3 сентября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Джентльмены» — спин-оффа одноимённого фильма от Гая Ричи («Большой куш»). Многие критики уже посмотрели продолжение и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 79% свежести.

Второй сезон хвалят за более мрачный тон и завышенные ставки по сравнению с предыдущими эпизодами. По словам критиков, Гаю Ричи удалось сделать менее эффектный, но философский и вдумчивый проект, который развлекает своим напряжённым сюжетом. Ругают новые серии за большое количество ответвлений от основной истории, которые не несут какого-либо смысла.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про второй сезон сериала «Джентльмены»:

Несмотря на более мрачный тон и более высокие ставки, второй сезон «Джентльменов» по-прежнему невероятно увлекателен.

По мере того как сериал «Джентльмены» теряет часть своей эффектности, её заменяет гораздо более вдумчивый и философский сюжет, который, несомненно, обеспечит ему ещё один выдающийся сезон.

Вместо того чтобы быстро перемещаться между множеством персонажей и следить за ними, сериал сужает свой охват, позволяя зрителям следить за двумя главными героями, которые кажутся реальными людьми, а не карикатурами из шпионских драм прошлых десятилетий.

Во втором сезоне приоритет отдаётся легкому удовольствию от остроумных диалогов, а не настоящих шуток, неожиданным поворотам сюжета, вместо развития персонажей, и дешёвым острым о